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محمد بن راشد: دبي لاعب رئيس في تشكيل مستقبل التجارة العالمية

23
JANUARY
2024
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أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دبي تواصل اليوم ترسيخ دورها كلاعب رئيس وشريك مؤثر في تشكيل ملامح مستقبل التجارة العالمية برصيد كبير من الخبرة واستثمارٍ متواصل في تطوير قدرات بنية تحتية قوية ومنظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية عالية الكفاءة والاعتمادية تعد من الأفضل على مستوى العالم.
 
وقال الشيخ محمد بن راشد: " إضافة 400 مدينة جديدة لقائمة شركائنا التجاريين عالمياً ومضاعفة تجارتنا الخارجية إلى أكثر من 25 تريليون درهم (حوالي 6.8 تريليون دولار) من الأهداف الرئيسية لأجندة دبي الاقتصادية .. والأرقام تؤكد قدرتنا على تحقيقها ".
 
وأضاف: "مئات المعارض الدولية المُقامة في دبي سنوياً تسهم في دعم اقتصاد العالم وتحقيق النمو المستدام لتجارته .. ستظل دبي المنصة الحاضنة لحوار عالمي غايته اكتشاف الفرص وإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات من أجل مستقبل أفضل للجميع".
 
جاء ذلك خلال زيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الاثنين، لفعاليات الدورة الثالثة لمعرض "عالم القهوة -دبي 2024"، والتي يشارك فيها أكثر من 1650 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية، بزيادة 50 بالمئة في المساحة؛ في ظل الإقبال العالمي على المشاركة في فعالياته، نظرا لما يمثله المعرض كنقطة لقاء نموذجية لعقد الصفقات بين تجّار القهوة والمزارعين والموزّعين.
 
واطّلع الشيخ محمد بن راشد على أهم المنتجات والتقنيات التي يضمها المعرض الذي يولي في هذه الدورة اهتماماً واضحاً بمفهوم وممارسات الاستدامة سواء في مجال الزراعة الصديقة للبيئة أو في مجال صناعة وتحضير القهوة، وسبل الارتقاء بجودتها والضمانات التي تكفل كفاءة سلاسل الإمداد لواحدة من أهم السلع التي تشهد سوقها نمواً مطرداً على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
 
ويأتي تنظيم "عالم القهوة" مواكباً لازدهار مكانة دبي كمركز رئيس لتجارة القهوة في المنطقة، وذلك بفضل موقعها الإستراتيجي في قلب العالم وما تتمتع به من خبرة كبيرة في مجال التجارة وما تملكه من بنية تحتية عالمية المستوى عالية الكفاءة والاعتمادية، إذ تربط دبي بين أهم مناطق إنتاج القهوة في العالم والأسواق عالية القيمة لهذا المنتج لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
 
ويشهد قطاع القهوة في المنطقة نمواً مضّطرداً إذ تشير دراسات وتحاليل السوق إلى أنه من المنتظر أن تواصل سوق القهوة في المنطقة النمو خلال السنوات المقبلة، وأن تصل قيمة سوق قهوة "الإسبريسو" في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى نحو 1.33 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنةً بنحو 1.085 مليار دولار في عام 2022، إضافة إلى تحقيق سوق القهوة نمواً سنوياً مركباً بنسبة 2.6 بالمئة خلال الفترة ذاتها، في حين من المُنتظر أن يصل هذا المعدل إلى نحو 8.3 بالمئة لسوق القهوة ومنتجاتها في دولة الإمارات حتى العام 2027.
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