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"أرامكو" السعودية تطور منشأة للغاز المسال بـ 3.3 مليار دولار

23
JANUARY
2024
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وقعت شركة أرامكو السعودية عقوداً بقيمة تتجاوز الـ 3.3 مليار دولار مع كونسورتيوم دولي يشمل كل من شركتي "سينوبك" الصينية، و"تكنيكاس ريونيداس" الإسبانية، لتطوير مجمع جديد لمعالجة الغاز الطبيعي المسال في المملكة.
 
ووفق إفصاح في بورصة مدريد الإسبانية، ستمتلك شركة "سينوبك" 65 بالمئة من المشروع، مقابل 35 بالمئة لـ "تكنيكاس ريونيداس".
 
وأوضحت "تكنيكاس ريونيداس" الإسبانية، أن العقدين اللذين يشملان أعمال الهندسة والمشتريات والبناء يتضمنان بناء منشآت تقطير الغاز الطبيعي المُسال (المرحلة الأولى)، والمرافق المشتركة (المرحلة الثانية) في مشروع "الرياس"، والتي تشمل مرافق التخزين والتصدير.
 
وبحسب الإفصاح، فإن المرافق الجديدة التي ستطورها الشركتان الإسبانية والصينية ستصل طاقة المعالجة فيها إلى 510 آلاف برميل يومياً من الغاز الطبيعي المسال.
 
وأضاف البيان، أن مدة العقدين تصل إلى نحو 46 شهراً للحزمة الأولى، ونحو 41 شهراً للحزمة الثانية.
 
وهذا المشروع هو الأول الذي تمنحه "أرامكو" السعودية لشركة "تكنيكاس"، بعد التحالف الاستراتيجي الذي وقّعته الشركة الإسبانية مؤخراً مع مجموعة "سينوبك" الهندسية لتطوير المشاريع المشتركة. والهدف الأساسي منه هو تمكين مجزئات سوائل الغاز الطبيعي، وبالتالي إنتاج الإيثان والبروبان والبيوتان والبنتان.
 
وكان الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو"، أمين الناصر، قد كشف في أكتوبر عن تتطلع الشركة لمزيد من الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي المسال، لكي تصبح لاعباً رئيسياً في سوق الغاز المنقول بحراً.
 
ولهذا الغرض، أبرمت "أرامكو"، في سبتمبر 2023، أول صفقة لها على الإطلاق في مجال الغاز الطبيعي المسال، عبر شراء حصة بنحو 500 مليون دولار قابلة للزيادة، في شركة "مد أوشن إنرجي" التي تستحوذ على حصص في 4 مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المُسال.
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