نمو اقتصاد إمارة دبي 3.3% في أول 9 أشهر من 2023

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سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دبي نموا بنسبة 3.3 بالمئة خلال 9 أشهر الأولى من عام 2023.

ويأتي نمو اقتصاد دبي العام مدفوعاً بالارتفاع الملحوظ الذي حققته العديد من قطاعاتها ومنها قطاع خدمات الإقامة والطعام، الذي حقق نمواً نسبته 11.1 بالمئة، وقطاع خدمات النقل والتخزين الذي نما بنسبة 10.9 بالمئة، وقطاع المعلومات والاتصالات الذي وصلت نسبة نموه 4.4 بالمئة وغيرها من القطاعات والأنشطة الأخرى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية، فإن أداء اقتصاد دبي شهد نمواً في العديد من القطاعات والمجالات والتي من بينها الأنشطة العقارية بنسبة 4 بالمئة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2.7 بالمئة، وأنشطة التعليم بنسبة 2.6 بالمئة، وخدمات الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات بنسبة 2.2 بالمئة.

كما شهدت قطاعات الصناعات التحويلية نموا بنسبة 2.2 بالمئة، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 1.9 بالمئة.