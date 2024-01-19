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أمازون تستثمر 15 مليار دولار لتوسيع خدمات الحوسبة باليابان

19
JANUARY
2024
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أعلنت شركة "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS)، الجمعة، عن خطتها لاستثمار 2.26 تريليون ين (15.24 مليار دولار) في اليابان بحلول عام 2027 لتوسيع البنية التحتية للحوسبة السحابية.
 
وقالت الوحدة التابعة لشركة أمازون في بيان إنها ستنفق على توسيع منشآتها في مناطق حضرية رئيسية مثل طوكيو وأوساكا لتلبية الطلب المتزايد من العملاء.
 
تأتي هذه الاستثمارات بالإضافة إلى 1.51 تريليون ين التي أنفقتها الشركة من 2011 إلى 2022 لبناء قدرات الحوسبة السحابية في اليابان.
 
وقالت الشركة إنها تقدم خدمات الذكاء الاصطناعي لعملاء الشركات اليابانية بما في ذلك مجموعة أساهي وماروبيني ونومورا القابضة. ويأتي هذا الاستثمار في الوقت الذي تتسابق فيه الحكومة اليابانية وقطاع الشركات للحاق بركب تطوير الذكاء الاصطناعي.
 
كان رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، قد التقى برؤساء ChatGPT وشركة تصنيع الرقائق المتقدمة إنفيديا في العام الماضي لمناقشة تنظيم الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.
 
وأغلق سهم أمازون مرتفعا في بورصة وول ستريت، في ختام جلسة الخميس، بأكثر من واحد بالمئة، ووسع مكاسبه في تداولات ما بعد الإغلاق ولكن بنسبة طفيفة، وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.6 تريليون دولار. 
 
تعكس هذه الاستثمارات الضخمة من AWS النمو الهائل لسوق الحوسبة السحابية في اليابان، حيث يزداد الطلب على خدمات سحابية آمنة وموثوقة للشركات من جميع الأحجام، حيث تتحول المزيد من الأنشطة التجارية إلى الإنترنت.
 
تركز AWS على الأسواق الحضرية الرئيسية مثل طوكيو وأوساكا حيث يوجد أعلى كثافة للمؤسسات والشركات الناشئة التي تسعى لاستخدام خدمات الحوسبة السحابية.
 
تعزز هذه الاستثمارات موقف "أمازون ويب سيرفسيز" كمرشح مهيمن في سوق الحوسبة السحابية اليابانية، حيث تواجه منافسة من مايكروسوفت أزور "Microsoft Azure" وغوغل كلاود بلاتفورم "Google Cloud Platform".
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