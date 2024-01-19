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"سالك" تعتزم بناء بوابتي تعرفة جديدتين في دبي

19
JANUARY
2024
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أعلنت شركة سالك، المدرجة في سوق دبي المالي، تلقيها تكليف رسمي من هيئة الطرق والمواصلات لتركيب بوابتين جديدتين للتعرفة المرورية بهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق في إمارة دبي، من خلال إعادة توزيع الحركات المرورية، وتوجيهها إلى محاور الطرق البديلة.
 
وقال المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، إن البوابتان الجديدتان تقعان عند كل من معبر الخليج التجاري على شارع الخيل، والصفا الجنوبية على شارع الشيخ زايد، وتحديدا في المنطقة الواقعة بين شارع الميدان وشارع أم الشيف.
 
وجرى اختيار هذين الموقعين بناءً على دراسات موسعة أجرتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي بهدف إدارة توزيع حركة المرور والحد من الازدحام عبر إعادة توجيه جزء من حركة المرور إلى طرق بديلة أوسع، مما يسهل التنقل لجميع سائقي المركبات في دبي، ومع بدء تشغيلهما المتوقع في شهر نوفمبر 2024، وعلى غرار بوابتي الممزر الشمالية والجنوبية، سيتم ربط بوابة الصفا الجنوبية ببوابة الصفا الحالية ("الصفا الشمالية")، حيث سيتم فرض رسوم العبور مرة واحدة فقط إذا مر السائقون عبر البوابتين في غضون ساعة واحدة بنفس الاتجاه.
 
من جانبه، قال إبراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "إضافة بوابتي التعرفة الجديدتين في موقعين يشهدان ازدحاماً متزايداً، يشكل ذلك المحطة الأحدث في مراحل نمونا التي أعلنا عنها خلال الطرح العام الأولي للشركة، وتعد شراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات في إطلاق هاتين البوابتين خطوة مهمة أخرى في رحلتنا نحو تعزيز البنية التحتية للنقل في دبي عبر توفير حلول نقل ذكية ومستدامة. و تماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040 التي تركز على النمو الحضري المستدام والفعال، وسعياً للمساهمة في تحقيق أهداف الهيئة إلى تحسين وقت التنقل وخفض الازدحام المروري فإن إضافة بوابتي التعرفة الجديدتين سيسهم في تحسين التنقل بشكل عام في أنحاء مدينة دبي، وزيادة سلاسة وكفاءة التنقل لمستخدمي الطرق".
 
 
ووفقاً لاتفاقية الامتياز الموقعة مع هيئة الطرق والمواصلات، ستشرف سالك على الأعمال المدنية الأساسية اللازمة لبناء وصيانة بوابات التعرفة مع الحق الحصري بتشغيلها حتى يونيو 2071، وتتوقع هيئة الطرق والمواصلات أن تساهم بوابة معبر الخليج التجاري في تحسين الازدحام المروري بنسبة تتراوح بين 12-15 بالمئة على شارع الخيل، وتقليل حركة المرور بنسبة تتراوح بين 10-16 بالمئة عبر شارع الرباط، وإعادة توزيع حركة المرور على جسري آل مكتوم والقرهود وشارع رأس الخور.
 
كما يتوقع أن تقلل بوابة الصفا الجنوبية حجم حركة المرور عند الانعطاف يميناً من شارع الشيخ زايد إلى شارع الميدان بنسبة 15 بالمئة، وتحسن تدفق حركة المرور في شوارع المركز المالي والخيل الأول والأصايل.
 
ومع إطلاق البوابتين الجديدتين، تتوقع سالك أن تشهد زيادة في عدد الرحلات المولدة للإيرادات السنوية، وسيتم توفير المزيد من التفاصيل بشأن التقييم الأولي المطلوب ومزيج التمويل لحق الامتياز مقابل إدارة البوابات الجديدة، بالإضافة إلى التوقعات بشأن الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والتأثير على الميزانية العمومية، بعد الانتهاء من دراسات حركة المرور التفصيلية والوصول الى اتفاق مع هيئة الطرق والمواصلات.
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