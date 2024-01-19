طلبات إعانة البطالة الأميركية تهبط لمستويات سبتمبر 2022

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كشفت بيانات وزارة العمل، الخميس، تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام، مما يؤكد قوة سوق العمل في بداية العام.

وتراجعت الطلبات الأولية بمقدار 16 ألف طلب إلى 187 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 13 يناير.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع بلومبرغ قد رجح بلوغها 205 ألف طلب.

يذكر أن سوق العمل الأميركية، كانت قد تفوقت على توقعات الاقتصاديين في العام الماضي، وبقيت قوية رغم ارتفاع أسعار الفائدة، وساعدت في السيطرة على البطالة.

وبينما يفكر مسؤولو البنك المركزي الأميركي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، إلا أنهم يبحثون عن المزيد من علامات التباطؤ.

وانخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، والذي يساعد على تخفيف التقلبات قصيرة المدى، إلى 203 ألف و250 طلب، وهو أدنى مستوى له في 11 شهراً.

وانخفضت بيانات الطلبات الأولية غير المعدلة، والتي لا تأخذ في الاعتبار التأثيرات الموسمية، بنحو 30 ألفاً إلى 289,228 ألف و228 طلب.