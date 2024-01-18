بعد الصين.. تسلا تخفض أسعار السيارات في أوروبا

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خفضت شركة تسلا أسعار طرازها (موديل واي) من السيارات الكهربائية في أنحاء أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، بعد أسبوع من إقدامها على الخطوة نفسها في الصين.

ولجأت تسلا لهذا الإجراء في مواجهة عدم اليقين المحيط بحجم الطلب على المركبات الكهربائية.

وتسبب خفض الأسعار، بالإضافة إلى تقليص بنكي UBS (يو.بي.إس) وويلز فارغو للمستهدفات السعرية، في هبوط سعر سهم تسلا ثلاثة بالمئة، في استمرار للبداية الضعيفة لسهم الشركة في 2024.

وهبطت أسهم الشركات المنافسة مرسيدس بنز غروب وفولكسفاغن وBMW "بي.إم.دبليو" المدرجة كلها في البورصة الألمانية بين 2.3 و3.3 بالمئة. وفي الولايات المتحدة، انخفض سهم فورد موتور اثنين بالمئة ونزل سهم جنرال موتورز 1.1 بالمئة.

وخفضت تسلا في ألمانيا أسعار سيارتها (موديل واي لونغ رينغ) بواقع خمسة آلاف يورو إلى 49990 يورو (54340 دولارا)، وخفضت أسعار (موديل واي بيرفورمانس) بخمسة آلاف يورو أيضا إلى 55990 يورو، ما يمثل انخفاضا بواقع تسعة بالمئة و8.1 بالمئة عن أسعارهما السابقة.

وأظهرت بيانات على موقع تسلا الإلكتروني أن الشركة خفضت أيضا سعر (موديل واي) ذات الدفع الخلفي 4.2 بالمئة.

وفي فرنسا، خفضت الشركة أسعار سيارتها (موديل واي) 6.7 بالمئة. وفي الدنمرك بما يصل إلى 10.8 بالمئة.

وأفادت شبكة CNBC بأن أسعار (موديل واي) في هولندا تقلصت لما يصل إلى 7.7 بالمئة وأن تسلا خفضت الأسعار في النرويج بين 5.6 و7.1 بالمئة.