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النفط يرتفع بفضل توقعات أوبك وطقس بارد يؤثر على إنتاج أميركا

18
JANUARY
2024
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سلجت أسعار النفط، خلال تعاملات الخميس المبكرة، ارتفاعا، وسط توقعات أوبك بنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط على مدى العامين المقبلين وتعطل بعض عمليات إنتاج النفط في الولايات المتحدة بسبب الطقس البارد.
 
تحرك الأسعار
 
بحلول الساعة 0004 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا إلى 78.16 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا إلى 72.90 دولار.
 
وقالت أوبك في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.85 مليون برميل يوميا إلى 106.21 مليون برميل يوميا في 2025. وبالنسبة لعام 2024، تتوقع أوبك نمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميا، وهي توقعات تماثل التي أصدرتها الشهر الماضي.
 
وفي الوقت نفسه، قالت ولاية نورث داكوتا إن درجات الحرارة التي انخفضت إلى ما دون الصفر تسببت في تراجع إنتاج النفط هناك بما يتراوح بين 650 ألف إلى 700 ألف برميل يوميا، أي أقل من نصف الإنتاج المعتاد. ونورث داكوتا من أكبر الولايات الأميركية المنتجة للنفط.
 
 
ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزونات النفط في وقت لاحق الخميس. ووفقا لأرقام معهد البترول الأميركي الأربعاء، فقد ارتفعت مخزونات الخام المحلية الأسبوع الماضي 480 ألف برميل.
 
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لرويترز إن الوكالة تتوقع أن تكون أسواق النفط في "وضع مريح ومتوازن" هذا العام، على الرغم من التوتر في الشرق الأوسط وسط زيادة الإمدادات وتباطؤ توقعات نمو الطلب.
 
وأدلى بتصريحاته على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأربعاء.
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