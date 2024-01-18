مسؤول بالفيدرالي: معركة التضخم تبدو وكأنها انتهت

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قال مسؤول رفيع المستوى في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إنه على ثقة بشكل متزايد بأن التضخم سيواصل التراجع هذا العام، إلى المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة، وذلك بعد عامين من الارتفاعات المتسارعة لأسعار الفائدة والتي أضرت بملايين الأسر الأميركية.

وقال كريستوفر والر، وهو عضو نافذ بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إن التضخم سيتباطأ على الرغم من أن معدل النمو والتوظيف ما زالا مستقرين، وهو المزيج الذي وصفه بأنه "أفضل ما يمكن الوصول إليه تقريبا".

وتأتي ملاحظاته بعد تعليقات صدرت مؤخرا عن مسؤولين آخرين بارزين في الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى أن المركزي الأميركي ما زال في المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل القياسية لهذا العام.

وفي ديسمبر، توقع واضعو سياسيات الاحتياطي الفيدرالي بشكل جماعي أنهم سيخفضون أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2024.

وتراجعت توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في مارس إلى فرصة قدرها 62.2 بالمئة مقابل 76.9 بالمئة في الجلسة السابقة، وفقا لأداة فيد ووتش من سي.إم.إي.