تصريحات لمسؤول بالفيدرالي ترفع الدولار لأعلى مستوى في شهر

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تحرك مؤشر الدولار عند أعلى مستوى في شهر مقابل سلة من العملات، الأربعاء، إذ أدت تصريحات كريستوفر والر عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى إضعاف التوقعات بخفض أسعار الفائدة في مارس.

وقال والر الثلاثاء إنه رغم وقوف الولايات المتحدة "على مسافة قريبة" من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي والبالغ اثنين بالمئة، إلا أنه لا ينبغي أن يتعجل البنك نحو خفض سعر الفائدة القياسي حتى يتضح أن انخفاض التضخم سيستمر.

وتراجعت توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في مارس إلى فرصة قدرها 62.2 بالمئة مقابل 76.9 بالمئة في الجلسة السابقة، وفقا لأداة فيد ووتش من سي.إم.إي.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، 103.35 نقطة بعد أن ارتفع إلى 103.42 نقطة خلال الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ 13 ديسمبر. وشهد أمس الثلاثاء أيضا أكبر زيادة مئوية للدولار في يوم واحد منذ الثاني من يناير.

وفي الوقت نفسه، حام اليورو قرب أدنى مستوى له في شهر واحد عند 1.0875 دولار بعد أكبر انخفاض له في يوم واحد خلال أسبوعين، في أعقاب تعليقات العديد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع والتي أبقت على حالة الغموض المتعلقة بتوقيت خفض أسعار الفائدة.

وجرى تداول الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات دون تغيير إلى حد كبير عند 1.2636 دولار، بعد انخفاض حاد الثلاثاء في أعقاب البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الأجور البريطانية في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر.

وتعرض الين الياباني لبعض الضغط مرة أخرى. وبلغ أدنى مستوى له منذ أوائل ديسمبر عند 147.45 للدولار في ظل الدعم الذي تلقته العملة الأميركية من ارتفاع عوائد السندات الأميركية.