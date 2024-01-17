أسعار الذهب تنكوي بنيران انحسار آمال خفض الفائدة الأميركية

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استقر سعر الذهب، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، بعد انخفاض كبير في الجلسة السابقة إذ أضعفت تصريحات أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في مارس.

قال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي المركزي الأميركي الثلاثاء إنه رغم وقوف الولايات المتحدة "على مسافة قريبة" من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي والبالغ اثنين بالمئة، إلا أنه لا ينبغي أن يتعجل البنك نحو خفض سعر الفائدة القياسي حتى يتضح أن انخفاض التضخم سيستمر.

وينتظر المتعاملون سماع المزيد تعليقات مسؤولي المركزي الأميركي هذا الأسبوع.

وأثارت تعليقات والر عمليات بيع واسعة النطاق، مما أدى إلى تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاث. ودفعت تصريحاته الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر وعوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية إلى تسجيل أكبر زيادة في أكثر من ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء.

ومن شأن ارتفاع الدولار جعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، في حين يقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتراجعت توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في مارس إلى احتمال قدره 62.2 بالمئة مقابل 76.9 بالمئة في الجلسة السابقة، وفقا لأداة فيد ووتش من سي.إم.إي.

ورغم ذلك، لا تزال تراهن الأسواق على إجراء ستة تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة.

التغير في الأسعار

لم يتغير سعر الذهب في المعاملات الفورية وبقي عند 2027.62 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0236 بتوقيت غرينتش بعدما انخفض 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ الرابع من ديسمبر.

وتغير سعر العقود الآجلة للذهب الأميركي بشكل طفيف إلى 2030.90 دولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة والبلاتين والبلاديوم 0.1 بالمئة كل على حدا. وبلغ سعر الفضة في المعاملات الفورية 22.89 دولار للأونصة، والبلاتين 894.29 دولار والبلاديوم 937.52 دولار.