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أيسلندا في مواجهة "قوى الطبيعة الهائلة"

16
JANUARY
2024
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قال رئيس أيسلندا إن البلاد تواجه "قوى الطبيعة الهائلة"، وذلك بعد أن التهمت الحمم المنصهرة من بركان في جنوب غرب الجزيرة منازل عدة في بلدة غريندافيك التي تم إخلاؤها.
 
وقال الرئيس غودني يوهانسون في خطاب متلفز ليلة الأحد إن "فترة عصيبة من الاضطرابات بدأت في شبه جزيرة ريكيانيس"، حيث عاود البركان الذي ظل خامدا لفترة طويلة نشاطه.
 
وثار البركان للمرة الثانية خلال أقل من شهر صباح الأحد. وكانت السلطات قد أمرت السكان بمغادرة بلدة غريندافيك لصيد الأسماك قبل ساعات من وقوع الزلزال، حيث تنبأت مجموعة من الزلازل الصغيرة بحدوث ثوران وشيك.
 
 وقال عالم الجيوفيزياء ماغنوس تومي جودموندسون صباح الإثنين إن ثوران البركان "تراجع بشكل كبير" خلال الليل، لكن هناك صعوبة في تحديد توقيت انتهائه.
 
وجرى إخلاء بلدة غريندافيك، التي يبلغ عدد سكانها 3800 شخص وتقع على بعد حوالي 50 كيلومترا جنوب غرب العاصمة ريكيافيك، في نوفمبر الماضي عندما ثار بركان سفارتسينجي بعد ما يقرب من الخمول لـ 800 عام.
 
 
وفي نهاية المطاف، ثار البركان في 18 ديسمبر، مما أدى إلى تدفق الحمم البركانية بعيدًا عن بلدة غريندافيك. وسُمح للسكان بالعودة إلى منازلهم في 22 ديسمبر.
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