رويترز: المركزي التركي يقظ بشأن مخاطر التضخم

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قال مصرفيون إن رئيسة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان ذكرت خلال اجتماع للمستثمرين أواخر الأسبوع الماضي أن البنك يقظ بشأن مخاطر التضخم ومستعد لاتخاذ أي إجراء ضروري إذا لزم الأمر.

وبحسب مشاركين في اجتماع المستثمرين الذي عقد في الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي، قالت أركان إن تشديد السياسة النقدية سيستمر ما دامت هناك حاجة إليه لضمان استقرار الأسعار بشكل مستدام.

ونسب إليها القول إن البنك قلص وتيرة التشديد النقدي في ديسمبر، بعد أن خلص في تقييمه إلى أن تشديد السياسة النقدية بات قريبا بشكل كبير من المستوى المطلوب لتحديد مسار مكافحة التضخم.

وأضافت "نتوقع استكمال دورة التشديد في أقرب وقت ممكن".

وأحجم البنك المركزي التركي عن التعليق على تصريحات أركان.