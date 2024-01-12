بعد الهجوم على اليمن.. صعود أسعار النفط

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صعدت أسعار النفط، في التعاملات، في ظلّ تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، الغنية بالذهب الأسود.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 2.37% إلى 73.73 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي بنسبة 2.31% إلى 79.20 دولار للبرميل.

وأمس أغلقت عقود الخام التداولات على ارتفاع بنحو 2%، وسجل الخام الأميركي عند التسوية 72.02 دولار للبرميل، فيما سجل خام “برنت” عند 77.41 دولاراً للبرميل.

وجاء الصعود بعد الهجوم الأميركي البريطاني على اليمن على خلفية تعطيل حركة الملاحة في البحر الأمر واستهداف السفن، وأثار الهجوم المخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ما سيحدث اضطرابات في إمدادات الخام العالمية. ويرى خبراء أن الأنشطة الأخيرة في البحر الأحمر تتسبب في تفاقم التوترات في الشرق الأوسط ما يرفع علاوة المخاطر بالنسبة لأسعار النفط.