سامسونغ تتوقع هبوط أرباحها التشغيلية بـ 85% في 2023

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توقعت شركة سامسونغ للإلكترونيات، أحدى أكبر الشركات المصنعة لشرائح الذاكرة في العالم الثلاثاء، هبوطا في أرباحها التشغيلية في الربع الرابع من العام الماضي بواقع 35 بالمئة عن نفس الفترة من العام الذي سبقه في علامات على استمرار ضعف الطلب على أشباه الموصلات، المنتج الرئيسي لها.

وذكرت سامسونغ في ملف تنظيمي أن الأرباح التشغيلية لها في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي تراجعت بنسبة 35 بالمئة عن نفس الفترة من العام الذي سبقه إلى 2.8 تريليون وون (2.1 مليار دولار) انخفاضا من 4.3 تريليونات وون في نفس الفترة من عام 2022.

كما انخفضت مبيعاتها بنسبة 4.9 بالمئة إلى 67 تريليون وون (51 مليار دولار) في الربع الأخير من العام الماضي متراجعة من 70.46 تريليون وون (54 مليار دولار) قبل عام.

وزادت الأرباح التشغيلية بنسبة 15 بالمئة على أساس ربع سنوي من 2.43 تريليون وون (1.8 مليار دولار)، لكن المبيعات انخفضت بنسبة 0.6 بالمئة من 67.4 تريليون وون (51 مليار دولار).

وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، من المرجح أن تنخفض أرباحها التشغيلية بنسبة 84.9 بالمئة إلى 6.54 تريليونات وون (5 مليارات دولار) من 43.38 تريليون وون (33 مليار دولار) في العام الذي سبقه وهبطت مبيعاتها بنسبة 14.6 بالمئة إلى 258.16 تريليون وون (200 مليار دولار) من 302.23 تريليون وون (150 مليار دولار) خلال نفس الفترة، بحسب وكالة "يونهاب".

ولم تقدم الشركة مزيدا من التفاصيل حول أرقام أرباحها المقدرة. ومن المقرر أن تصدر سامسونغ تقرير أرباحها النهائي في وقت لاحق من الشهر الجاري.