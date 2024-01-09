النفط يرتفع مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط

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ارتفعت أسعار النفط، في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، بعد تراجعها في الجلسة السابقة بشكل حاد، إذ وازنت الأسواق استمرار التوتر في الشرق الأوسط من ناحية ومخاوف الطلب وزيادة إمدادات أوبك من ناحية أخرى.

تحرك الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، بما يعادل 0.34 بالمئة، إلى 76.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 0311 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا، أو 0.28 بالمئة، إلى 70.97 دولار للبرميل.

وانخفض برنت أكثر من ثلاثة بالمئة والخام الأميركي أربعة بالمئة، الاثنين، بفعل تخفيضات حادة في الأسعار من جانب السعودية، أكبر مصدر للنفط، وزيادة في إنتاج أوبك.

ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن حرب غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إن قتاله لحركة حماس سيستمر حتى 2024، مما أثار قلق الأسواق من أن الصراع قد يتطور إلى أزمة إقليمية يمكن أن تعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط.

ووصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب، في وقت متأخر الاثنين، لإطلاع المسؤولين الإسرائيليين على محادثاته التي استمرت يومين مع الزعماء العرب بشأن إنهاء الحرب.

لكن مسحا أجرته رويترز، الجمعة، خلص إلى أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع في ديسمبر، إذ عوضت الزيادات في أنغولا والعراق ونيجيريا التخفيضات المستمرة من جانب السعودية وأعضاء آخرين في تحالف أوبك+ الأوسع.

كما دفعت زيادة العرض السعودية إلى خفض سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرائد إلى آسيا في فبراير إلى أدنى مستوى في 27 شهرا.

وتنتظر السوق بيانات المخزونات الأميركية لمعهد البترول الأميركي في وقت لاحق اليوم.