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لخفض التكاليف.. بنك باركليز يلغي 5 آلاف وظيفة في 2023

9
JANUARY
2024
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قلص بنك باركليز من قوته العاملة بنحو خمسة آلاف وظيفة في 2023 في إطار حملة كبيرة لخفض التكاليف أُعلن عنها العام الماضي، بحسب ما أعلن البنك.
 
وأضاف إن غالبية التخفيضات وقعت في "خدمات التنفيذ"، وهي وحدة الدعم بالبنك، مما يؤكد لأول مرة تقرير "رويترز" في نوفمبر الماضي بأن البنك يتطلع إلى خفض آلاف الوظائف في هذا القسم.
 
وقال متحدث باسم البنك الاثنين "شطب باركليز نحو 5000 وظيفة على مستوى العالم خلال 2023 في إطار برنامجه الحالي لتعزيز الكفاءة والذي يستهدف تبسيط الأعمال ومعاودة تشكيلها وتحسين الخدمة وتحقيق عوائد أعلى".
 
والتخفيضات ضمن خطة لإعادة الهيكلة أعلنها الرئيس التنفيذي سي. إس. فينكاتاكريشنان العام الماضي في محاولة لتعزيز الربحية قبل العرض التقديمي للمستثمرين في فبراير إلى جانب النتائج السنوية للبنك.
 
وقال باركليز إنه شطب أيضا وظيفة رئيس العمليات في المملكة المتحدة. وجاء بيان بنك باركليز الصادر الاثنين ردا على تقرير لسكاي نيوز.
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