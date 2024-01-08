الإمارات: طائرات الناقلات الوطنية غير متأثرة بخلل "ماكس 737"

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قالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات إنه لا يوجد لدى الشركات الوطنية أي طائرات متأثرة بالخلل الفني في طراز بوينغ 737 ماكس 9.

وأضافت الهيئة في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات، أنه تم التحقق من السجلات بخصوص هذا الطراز وإصدارات وتوجيهات إدارة الطيران الاتحادي الأميركي في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها تتابع التحديثات بهذا الخصوص بشكل مستمر.

وقررت إدارة الطيران الفيدرالي الأميركية تعليق تحليق ذلك الطراز مؤقتا لإجراء فحوصات تتعلق بالسلامة عقب انفجار جزء من جسم طائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز الأميركية أثناء الطيران.

وأوضحت الهيئة أنه تم التحقق من السجلات بخصوص هذا الطراز وإصدارات وتوجيهات إدارة الطيران الفيدرالي الأميركي في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها تقوم بمتابعة التحديثات بهذا الخصوص بشكل مستمر.

وفي وقت سابق، ذكرت صحف محلية بأن شركة فلاي دبي للطيران الاقتصادي أكدت أن طائراتها الثلاث من طراز بوينغ 737 ماكس 9 لم تتأثر بقرار إدارة الطيران الاتحادي الأميركية.