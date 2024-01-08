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الدولار مستقر بانتظار بيانات التضخم الأميركية

8
JANUARY
2024
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استقر الدولار، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، قبيل إعلان تقرير مهم لبيانات التضخم الأميركي في وقت لاحق هذا الأسبوع والذي يوفر المزيد من المؤشرات على توقعات السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، بعدما بدأت الأسواق العام بداية مترددة مع تقليص المراهنات على خفض أسعار الفائدة.
 
وكانت المعاملات ضعيفة في آسيا في ظل عطلة عامة لبورصة اليابان.
 
وارتفع الدولار بنسبة 0.05 بالمئة مقابل الين إلى 144.67 مواصلا مكاسبه من الأسبوع الماضي عندما قفز بنسبة 2.6 بالمئة مقابل العملة اليابانية في أفضل أداء أسبوعي له منذ يونيو 2022.
 
وصعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 بالمئة إلى 0.6248 دولار بعد تراجعه 1.2 بالمئة في الأسبوع الماضي. واستقر مؤشر الدولار عند 102.38.
 
وتلقى صعود الدولار دعما من انتعاش العائد على سندات الخزانة الأميركية بعد أن عدل المتعاملون توقعاتهم لوتيرة وحجم خفض الفائدة الأميركية هذا العام.
 
لكن قراءة التضخم الأميركي المقرر إعلان بياناته، الخميس المقبل، قد تغير هذه الآراء مجددا، بعدما كشفت بيانات الجمعة أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا عمالا أكثر من المتوقع في ديسمبر، في حين تزيد الأجور على نحو قوي، مما يشير إلى سوق عمل لا تزال تتسم بالقوة والمرونة.
 
وبالنسبة لبقية العملات زاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.02 بالمئة إلى 1.2721 دولار، في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.08 بالمئة إلى 1.0948 دولار بعد تراجعه 0.9 بالمئة في الأسبوع الماضي.
 
وصعد الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 بالمئة إلى 0.6721 دولار، معوضا بعض خسائره التي تكبدها في الأسبوع الماضي عندما تراجع بنسبة 1.5 بالمئة.
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