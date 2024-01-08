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النفط يهبط مع زيادة إنتاج أوبك وخفض أسعار الخام السعودي

8
JANUARY
2024
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تكبدت أسعار النفط خسائر بأكثر من واحد بالمئة، في المعاملات المبكرة الاثنين، متاثرة بتخفيضات حادة في أسعار الخام السعودي وزيادة في إنتاج أوبك، وهو ما فاق تأثيره المخاوف المرتبطة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
 
تحرك الأسعار
 
بحلول الساعة 0330 بتوقيت غرينتش انخفض خام برنت 90 سنتا أو 1.14 بالمئة إلى 77.86 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 87 سنتا أو 1.17 بالمئة إلى 72.95 دولار للبرميل.
 
وقفز الخامان بأكثر من اثنين بالمئة في الأسبوع الأول من 2024 بعد عودة المستثمرين من العطلة للتركيز على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر.
 
وكشف استطلاع لرويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) زاد 70 ألف برميل يوميا في ديسمبر إلى 27.88 مليون برميل يوميا، وهو ما فاق تأثيره ضغوط ارتفاع الأسعار المرتبطة بمخاوف جيوسياسية.
 
ودفعت زيادة الإمدادات والمنافسة من منتجين منافسين السعودية الأحد إلى خفض سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا إلى أدنى مستوى في 27 شهرا.
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