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العملات المشفرة تفقد 150 مليار دولار.. أكبر خسائر يومية منذ أشهر

4
JANUARY
2024
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تكبد المستثمرون في العملات المشفرة خسائر حادة، مساء أمس، بعد تقرير أشار إلى أن طلبات إدراج صناديق تداول تابعة لعملة بيتكوين سيتم رفضها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
 
وتراجع سعر عملة بيتكوين بنسبة 10% حيث لامست مستويات 40 ألف دولار للعملة قبل أن تقلص خسائرها لاحقا.
 
وتراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بأكثر من 150 مليار دولار في أكبر خسائر يومية منذ عدة أشهر.
 
يأتي ذلك مع انتظار المستثمرين طلبات تقدمت بها شركات استثمارية لإدراج صناديق تداول تتبع عملة بيتكوين ما يفتح الباب في حال الموافقة عليها للمؤسسات المالية العالمية بالاستثمار في العملات المشفرة وتحديدا بيتكوين.
 
من جهة أخرى، بدأت شركة إدارة الأصول "Grayscale" الاستثمارية محادثات مع بنوك عالمية منها جي بي مورغان للعب دور رئيسي في صندوق التداول الذي يتبع عملة بيتكوين والتي تقدمت بطلب لإدراجه في الولايات المتحدة.
 
وكان صندوق بلاك روك لإدارة الأصول قد أعلن عن تعيينه شركة جي بي مورغان للأوراق المالية كمستشار ومزود للسيولة لصندوق التداول الذي يتبع عملة بيتكوين الخاص به بانتظار الموافقة النهائية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
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