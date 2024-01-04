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الذهب يرتفع مع ترقب المستثمرين لتقرير الوظائف الأميركية

4
JANUARY
2024
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سجلت أسعار الذهب، في تعاملات الأربعاء المبكرة، ارتفاعا وسط حالة ترقب من المستثمرين للمزيد من البيانات وخاصة تقرير الوظائف الأميركية لتوقع الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سياسته النقدية، لكن ارتفاع عوائد السندات الأميركية حد من صعود المعدن النفيس.
 
وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم، إن المحرك الأكبر لأسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية كان تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام، وسيظل الأمر كذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
 
وأظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 12 و13 ديسمبر أن مسؤولي البنك على قناعة متزايدة بأن التضخم ينحسر، لكنهم أشاروا أيضا إلى درجة عالية من عدم اليقين فيما يخص توقعات خفض الفائدة.
 
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
 
 
وتراجع مؤشر الدولار لكنه ظل قريبا من ذروة ثلاثة أسابيع التي بلغها في الجلسة السابقة، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.9330 بالمئة.
 
وينتظر المستثمرون الآن بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش وتقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الجمعة سعيا لوضوح أكبر بشأن المجال المتاح أمام البنك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة.
 
التغير في الأسعار
 
بحلول الساعة 0434 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2043.72 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 21 ديسمبر أمس الأربعاء.
 
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2051.10 دولار للأونصة.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.97 دولار للأونصة، بينما انخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 966.59 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1066.93 دولار للأونصة.
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