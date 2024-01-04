الإمارات.. نمو قوي للقطاع الخاص غير النفطي في ديسمبر

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أظهر مسح الخميس أن أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات نمت بقوة في ديسمبر مع قفزة في الطلبيات الجديدة دعمت قوة الإنتاج، مما يعزز احتمالات مواصلة التوسع في 2024.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 57.4 في ديسمبر من 57.0 في نوفمبر، وهو أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى نمو النشاط وثاني أعلى قراءة منذ أكثر من 4 سنوات.

وأظهرت نتائج المسح أن الإنتاج الإجمالي ظل قويا إذ بلغ المؤشر الفرعي الخاص به 63.9 في ديسمبر، دون تغيير عن الشهر السابق، وسط زيادة في الأعمال الجديدة في نهاية العام وتدفق قوي للمبيعات.

وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 63.0 في ديسمبر من 60.5 في نوفمبر وظل أعلى بكثير من متوسط السلسلة، لكن معدل النمو كان مدفوعا بشكل كبير بالطلب المحلي مع تباطؤ نمو طلبيات التصدير إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال "اختتم الاقتصاد غير النفطي في الإمارات العام بتوسع آخر مثير للإعجاب، مؤكدا أقوى انتعاش فصلي منذ الربع الثاني من عام 2019 مما جعل القطاع في وضع مؤات لعام 2024".

وأضاف "لم تتمتع الشركات بزيادة كبيرة أخرى في الإنتاج فحسب، بل أشارت بيانات الثقة إلى أنها تتوقع استمرار هذا النمو، مع توقعات للعام المقبل من بين أعلى ما شوهد منذ ما قبل جائحة كوفيد-19".

وتعزز تفاؤل الشركات حيال نشاط الإنتاج على مدى الاثني عشر شهرا القادمة في ديسمبر، مقارنة بالشهر السابق، إذ أشار المشاركون في المسح إلى قنوات المبيعات الجديدة فضلا عن تحسن ظروف السوق بوصفها أسبابا للثقة.