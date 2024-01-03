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تراجع أسعار المواد الغذائية في بريطانيا لمستويات يونيو 2022

3
JANUARY
2024
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تراجع تضخم المواد الغذائية في المملكة المتحدة إلى أدنى معدلاته منذ يونيو 2022، مع تنافس المتاجر على الأسعار لجذب المتسوقين في عيد الميلاد.
 
وقال اتحاد التجزئة البريطاني، الثلاثاء، إن التضخم السنوي للمواد الغذائية تباطأ إلى 6.7 في المائة في ديسمبر، بانخفاض عن 7.8 في المائة في نوفمبر، مسجلاً أدنى مستوى له في 18 شهراً.
 
وارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية في السنوات الأخيرة بسبب الحرب في أوكرانيا، التي عطلت سلاسل التوريد وأدت إلى ارتفاع فواتير البقالة، مما أضر بالفئات الأكثر فقرا.
 
وتراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد أن بلغت مستويات مرتفعة العام الماضي.
 
 
وقال اتحاد التجزئة البريطاني إن التباطؤ يرجع جزئيا إلى العروض الموسمية وتخفيض المتاجر تكلفة بعض العناصر خلال فترة الأعياد.
 
وأعلنت شركة "ألدي يو كيه" (Aldi UK)، الذراع البريطانية لسلسلة المتاجر الألمانية، الثلاثاء، إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 8 بالمئة في الأسابيع الأربعة حتى 24 ديسمبر، لتتجاوز 1.5 مليار جنيه استرليني (1.91 مليار دولار) للمرة الأولى على الإطلاق.
 
كما قالت "ليدل جي بي" (Lidl GB)، الذراع البريطانية لمتاجر "ليدل" الألمانية، الثلاثاء، إن المبيعات ارتفعت بنسبة 12 بالمئة في الأسابيع الأربعة حتى 24 ديسمبر، مع قدوم 4.5 مليون عميل إضافي إلى أبوابها خلال الشهر.
 
قالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني، إن الأسر لديها "سبب للاحتفال مع انخفاض تضخم أسعار الغذاء للشهر الثامن على التوالي بفضل جهود تجار التجزئة لخفض الأسعار في الفترة التي سبقت عيد الميلاد".
 
وأضافت: "كان هناك سبب للفرح مع انخفاض الأسعار خلال الشهر".
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