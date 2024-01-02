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بعد انخفاض بـ37% في 2023.. الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي

2
JANUARY
2024
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تراجعت العملة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند أقل من 29.7 ليرة للدولار، الثلاثاء، لتواصل سلسلة خسائر تسارعت قليلا في أواخر عام 2023 إذ أنهت العام منخفضة نحو 37 بالمئة.
 
وهبطت الليرة لتسجل مستوى منخفضا تاريخيا عند 29.7178 للدولار خلال تداولات جلسة اليوم قبل أن تقلص جزءا بسيطا من هذه التراجعات.
 
ومنذ فوز الرئيس، رجب طيب أردوغان، بفترة رئاسية جديدة في مايو، أجرت الحكومة تحولا جذريا في السياسة النقدية، وتخلت عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية لصالح التشديد النقدي.
 
وتراجعت الليرة بشكل حاد في الصيف الماضي مع تخفيف السلطات قبضتها على العملة، قبل أن تتباطأ الانخفاضات في الخريف.
 
وكان البنك المركزي التركي، بقيادة المحافظة الجديدة حفيظة غاية أركان، قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 3150 نقطة أساس، مع تكثيف جهوده لكبح التضخم الذي وصل إلى 61.5 بالمئة في سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع في 2024.
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