بتكوين تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022

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ارتفعت بتكوين ثلاثة بالمئة، في تعاملات الثلاثاء، لتتخطى حاجز 45000 دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022، وذلك في بداية قوية للعام الجديد لأكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم.

فقد ارتفعت بتكوين لتلامس أعلى مستوى في 21 شهرا عند 45386 دولارا في وقت سابق من اليوم. وسجلت زيادة اثنين بالمئة في أحدث تعاملات إلى 44980 دولارا.

وارتفعت إيثريوم واحدا بالمئة إلى 2376 دولارا.

وسجلت العملة المشفرة الأشهر والأكبر في العالم مكاسب بأكثر من 150 بالمئة العام الماضي، والذي شهد صحوة لسوق العملات المشفرة في ظل الاضطرابات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية التي دفعت المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة وتنويع استثماراتهم.

وبعد أن بدأت البتكوين عام 2023 عند مستوى 16.6 ألف دولار، انهت العام فوق مستويات 42 ألف دولار، ورغم ذلك فإنها لا تزال بعيدة عن أعلى مستوى قياسي سجلته في نوفمبر 2021 عندما تجاوزت 68.7 ألف دولار.

كان العام 2023 عامًا مُربكاً إلى حدا ما بالنسبة لسوق العملات المشفرة، إذ واجه تحديات عديدة تنوعت بين تشديد القيود التنظيمية من جانب الهيئات الرقابية، وخروج بعض المنصات من الأسواق الكبرى من ناحية. ومن ناحية أخرى شكل الزخم المثار حول الصناديق الخاصة بالعملات المشفرة دفعة للسوق، لتحقق ارتفاعات نسبية.

وكانت بتكوين قد وصل سعرها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 69 ألف دولار في نوفمبر 2021، ومنذ ذلك الحين خسرت العملة نحو 60 بالمئة من قيمتها.