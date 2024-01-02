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النفط يستهل 2024 مرتفعا بـ 1% بعد اشتباكات في البحر الأحمر

2
JANUARY
2024
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قفزت أسعار النفط بأكثر من واحدا بالمئة، في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، لتبدأ العام الجديد على ارتفاع إذ يوجه اشتباك بحري في البحر الأحمر الاهتمام نحو تعطل محتمل لإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، وعززت توقعات بتحفيز اقتصادي صيني توقعات الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.
 
تحرك الأسعار
 
بحلول الساعة 0319 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 1.37 دولار بما يعادل 1.8 بالمئة إلى 78.40 دولار للبرميل.
 
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72.79 دولار للبرميل، بزيادة 1.14 دولار أو 1.6 بالمئة.
 
تزايدت مخاطر تحول الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا مطلع الأسبوع بعد أن صدت طائرات هليكوبتر أميركية هجوما الأحد شنه مسلحون حوثيون على سفينة حاويات لشركة ميرسك في البحر الأحمر، مما أدى إلى إغراق ثلاث سفن للحوثيين ومقتل عشرة مسلحين، وذلك وفقا لوكالة "رويترز" نقلا عن روايات لمسؤولين أميركيين ومن ميرسك وحوثيين.
 
ومن الممكن أن يؤدي اتساع رقعة الصراع في غزة إلى إغلاق ممرات مائية حيوية لنقل إمدادات النفط مثل البحر الأحمر ومضيق هرمز في الخليج.
 
وقال ليون لي المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس بشنغهاي "قد يتأثر سعر النفط بتفاقم الوضع في البحر الأحمر مطلع الأسبوع وموسم ذروة الطلب خلال رأس السنة الصينية" في أوائل فبراير.
 
وأضاف أن الطلب المتوقع خلال العطلات يرفع التوقعات بانتعاش الأسعار في يناير.
 
وأظهرت بيانات حكومية الأحد أن توقعات المستثمرين لإجراءات تحفيز جديدة في الصين تعززت ببفعل انكماش نشاط الصناعات التحويلية في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي.
 
ومع ذلك، أظهر تقرير للقطاع الخاص الثلاثاء نموا الشهر الماضي، وذلك على الرغم من تراجع ثقة أصحاب المصانع في توقعات 2024 مقارنة بنوفمبر.
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