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الذهب يغازل مستوياته التاريخية مع دنو العام الحالي من نهايته

28
DECEMBER
2023
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تسارعت مكاسب الذهب مع دنو العام الجاري من نهايته، مسجلة أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع مع وصول عوائد الدولار والسندات لأدنى مستوياتها في عدة أشهر وسط تزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في مارس المقبل.
 
قال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم إن انخفاض كل من العوائد والدولار يعكس تراجع المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة.
 
ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
 
وانخفض مؤشر الدولار لأدنى مستوى في 5 أشهر مما زاد أيضا من جاذبية الذهب. ويتجه المؤشر نحو أسوأ أداء سنوي منذ عام 2020.
 
التغير في الأسعار
 
زاد بريق الذهب في المعاملات الفورية ليرتفع بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2086.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 0406 بتوقيت غرينتش وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من ديسمبر عندما قفزت الأسعار لمستوى قياسي عند 2135.40 دولار. وتتجه الأسعار لتسجيل أعلى مكاسب في ثلاثة أعوام بارتفاع قدره 14.4 بالمئة.
 
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2096.50 دولار للأونصة.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 24.42 دولار للأونصة، وتتجه لإنهاء العام بمكاسب سنوية تقارب اثنين بالمئة.
 
وصعد البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 999.00 دولارا. كما زاد البلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1156.16 دولار ولكنه يمضي لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ 2008.
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