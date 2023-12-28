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النفط يرتفع وسط مخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

28
DECEMBER
2023
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سجلت أسعار النفط، في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، ارتفاعا، إذ طغت المخاوف المستمرة بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على انحسار المخاوف إزاء اضطراب حركة الملاحة مع إعلان بعض شركات الشحن العالمية العودة إلى مسار البحر الأحمر.
 
تحرك الأسعار
 
صعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 79.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0133 بتوقيت غرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا أو 0.3 بالمئة أيضا إلى 74.35 دولار للبرميل.
 
وتراجعت الأسعار بنحو اثنين بالمئة عند تسوية عقود الأربعاء مع بدء عودة شركات شحن كبرى للبحر الأحمر.
 
وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس شركة إن.إس تريدينغ وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية "تراجعت المخاوف حول الملاحة في البحر الأحمر، لكن استمرار المخاوف من التوترات في الشرق الأوسط، وخاصة بشأن تورط إيران، قد يجعل من الصعب بيع المزيد".
 
وأعلنت شركة الشحن الدنمركية ميرسك أنها حددت مواعيد لعبور العشرات من سفن الحاويات عبر قناة السويس والبحر الأحمر في الأسابيع المقبلة بعد الدعوة لوقف مؤقت لهذه المسارات في وقت سابق من هذا الشهر على خلفية هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.
 
ولم تبد السوق رد فعل يذكر على ارتفاع مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي.
 
وزادت مخزونات النفط الأميركية بواقع 1.84 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر، وفقا لأرقام معهد البترول الأميركي الأربعاء.
 
 
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