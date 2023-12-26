محصول الحبوب في روسيا يسجل 142.6 مليون طن في 2023

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أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الروسية "روستات"، الإثنين، أن محصول البلاد من الحبوب في 2023 سيبلغ 142.6 مليون طن.

وكان إنتاج البلاد من الحبوب قد بلغ 157.7 مليون طن، وبالتالي فإن إنتاج البلاد من الحبوب تراجع بنسبة 9.5 بالمئة على أساس سنوي.

وقال وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، لصحيفة كومسومولسكايا برافدا في مقابلة نشرت الاثنين، "سيكون لدينا ثاني أكبر محصول حبوب في تاريخ البلاد بالكامل".

وأضاف، "سيسمح هذا ليس فقط بتزويد السوق المحلية بمخزون وإنما أيضا بإرسال كميات كبيرة من الحبوب إلى الشركاء الأجانب".

وأشار باتروشيف، إلى أن صادرات الحبوب الروسية واجهت عقبات في عام 2023 بسبب نقص السفن، ومشاكل التأمين والمدفوعات الناجمة عن العقوبات الغربية.

ومع أن الصين هي أكبر منتج للقمح في العالم، فإن روسيا عادة ما تكون أكبر مصدر للقمح. وقال باتروشيف إن إجمالي الصادرات الزراعية الروسية زاد على 45 مليار دولار في عام 2023، وهو رقم قياسي.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال في منتصف ديسمبر، إن محصول الحبوب المتوقع لروسيا قد يصل إلى 146 مليون طن.

وكانت وكالة الإعلام الروسية، قد نقلت عن وزير الزراعة الروسي في منتصف الشهر الجاري، قوله إن موسكو ليست مهتمة بتمديد اتفاق حبوب البحر الأسود.

وأضاف أن القرار سياسي إلى حد كبير لكن روسيا ستواصل تصدير حبوبها لأن لديها مشترين.

ونقلت الوكالة عن باتروشيف قوله إن "كميات تصديرنا للحبوب لم تقل بأي طريقة من الطرق بالأخذ في الاعتبار إنهاء العمل باتفاق الحبوب، وإنما في الحقيقة زادت قليلا".

وانسحبت روسيا في يوليو من الاتفاق الذي كان يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بشكل آمن من موانئها على البحر الأسود.

وتقول روسيا إنها انسحبت من الاتفاق لأنه لم يكن يضمن إيصال الحبوب للدول الأكثر فقرا ولأنها ما زالت تواجه عقبات لصادراتها من الحبوب والأسمدة.