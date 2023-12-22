ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

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ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى القوة الكامنة في الاقتصاد مع اقتراب العام من نهايته.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن العدد المبدئي لطلبات إعانة البطالة الحكومية ارتفع بمقدار 2000 طلب إلى مستوى معدل موسميا قدره 205 آلاف للأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تصل طلبات الإعانة إلى 215 ألفا في أحدث أسبوع.

وعلى الرغم من تقلب بيانات طلبات إعانة البطالة في هذا الوقت من العام بسبب العطلات، تظل متسقة مع سوق العمل القوية إلى حد ما والتي من المتوقع أن تبعد الاقتصاد عن الكساد في العام المقبل.

وأضاف اقتصاد الولايات المتحدة وظائف جديدة في شهر نوفمبر الماضي بأكثر من المتوقع.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، خلال ديسمبر الجاري، أن أكبر اقتصاد في العالم قد أضاف وظائف بالقطاع الخاص بواقع 199 ألف وظيفة في نوفمبر الماضي بأكثر من التوقعات البالغة 180 ألف وظيفة.

كما أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف في القطاع الخاص غير الزراعي بواقع 150 ألف وظيفة في شهر نوفمبر، ولكن أقل قليلا من التوقعات البالغة 153 ألف وظيفة.

وتراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 3.7 بالمئة، مقابل توقعات أن يبقى المعدل دون تغيير عن مستواه في أكتوبر عند 3.9 بالمئة.