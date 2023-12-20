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الذهب يواصل التألق وسط آمال خفض أسعار الفائدة الأميركية

20
DECEMBER
2023
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ارتفعت أسعار الذهب لتبقى فوق مستوى الألفي دولار، في التعاملات المبكرة الأربعاء، مدعومة بتوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة العام المقبل، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر نشرها في وقت لاحق من الأسبوع.
 
أشار المركزي الأميركي، الأسبوع الماضي، إلى أن مرحلة التشديد النقدي قد انتهت، وألمح إلى أن العام المقبل قد يشهد تخفيضات في أسعار الفائدة.
 
وقال رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أمس الثلاثاء إنه لا توجد "ضرورة ملحة" حاليا لخفض أسعار الفائدة بالنظر لقوة الاقتصاد.
 
وقال مات سيمبسون المحلل لدى سيتي إندكس إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي "يتراجع فيما يتعلق بتخفيضات أسعار الفائدة، وما لم نشهد تقريرا أضعف لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، فقد يكون هناك مجال لخيبة أمل من أولئك الذين يطالبون بخفض الفائدة في مارس، وللحد من احتمالات الاتجاه الصعودي للذهب".
 
ويترقب المستثمرون حاليا تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر نوفمبر وهو المقياس المفضل لدى المركزي الأميركي للتضخم الأساسي. ومن المقرر صدوره الجمعة.
 
التغير في الأسعار
 
لم تشهد أسعار الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر مسجلة 2039.89 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0520 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2053.20 دولار.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.11 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة أيضا إلى 957.41 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1225.21 دولار للأونصة.
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