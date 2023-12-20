السعودية.. 40 مليار دولار إيرادات السياحة بالنصف الأول

A + A -

أظهرت بيانات رسمية أن إيرادات القطاع السياحي في السعودية قد ارتفعت إلى 150 مليار ريال (ما يعادل 40 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري وبنسبة ارتفاع بنحو 132 بالمئة على أساس سنوي.

وحققت السياحة الوافدة أرقاماً تاريخية في النصف الأول من العام 2023، حيث سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 142 بالمئة في أعداد السياح و132 بالمئة في معدل الإنفاق السياحي مقارنةً بنفس الفترة من العام 2022، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة السعودية.

سجل إجمالي أعداد السياح (زوار المبيت لكافة الأغراض) في النصف الأول من العام 2023 في المملكة (53.6 مليون) سائح، بواقع (14.6 مليون) سائح وافد، و(39 مليون) سائح محلي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي (150 مليار ريال) بواقع (86.9 مليار ريال) من السياحة الوافدة، و(63.1 مليار ريال) من السياحة المحلية خلال نفس الفترة.

ونتيجة للتطور المستمر في قطاع السياحة بالمملكة، نمت أعداد السياح الوافدين في الأغراض كافة بشكل عام وتصدرت أغراض الزيارة للترفيه والعطلات كأعلى الأغراض من حيث النمو في النصف الأول من العام 2023 وحققت نسبة نمو بلغت (347 بالمئة) مقارنةً بنفس الفترة للعام 2022.

كما حققت السياحة المحلية ارتفاعاً في الإنفاق السياحي بمعدل (16 بالمئة) في النصف الأول من العام 2023، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2022؛ وذلك نتيجة ارتفاع متوسط مدة الإقامة من (4.6) ليال في النصف الأول من العام 2022 مقابل (6.3) ليال في النصف الأول من العام 2023، وقد كان غرض الزيارة للترفيه والعطلات الأعلى في عدد السياح بحوالي (16.6) مليون سائح يمثلون (43 بالمئة) من إجمالي السياح وبنسبة نمو بلغت (18 بالمئة) مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

في حين سجلت السياحة المغادرة، ارتفاعاً في أعداد السياح المغادرين من المواطنين والمقيمين غير السعوديين بمقدار (37 بالمئة) مقارنةً بالنصف المماثل من العام 2022، كما ارتفع معدل إنفاقهم السياحي بنسبة (74 بالمئة) خلال نفس الفترة؛ ويُعزى ارتفاع أعداد السياح المغادرين الإجمالية إلى عودة أوضاع السفر في معظم الوجهات حول العالم إلى ما قبل الجائحة، بالإضافة إلى بداية موسم الصيف والإجازة المدرسية في شهر يونيو.

ويشكل السياح المغادرين من المقيمين غير السعوديين ما نسبته (45 بالمئة) من إجمالي السياح المغادرين وبارتفاع نسبته (24 بالمئة) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

بينما بلغت حصتهم من إجمالي الإنفاق السياحي خارج المملكة حوالي (66 بالمئة)، وقد شكل غرض زيارة الأصدقاء والأقارب ما نسبته (67 بالمئة) من إجمالي السياح المغادرين المقيمين غير السعوديين، وبلغ متوسط مدة الإقامة للمقيمين غير السعوديين للغرض نفسه في النصف الأول من العام 2023 (45.5) ليلة مقابل (19.3) ليلة في الفترة المماثلة من العام 2022، الأمر الذي أسهم في ارتفاع إنفاق السياحة المغادرة للمقيمين غير السعوديين لجميع الأغراض بنسبة (109 بالمئة) خلال نفس الفترة.

وسجلت أعداد السياح المغادرين السعوديين ارتفاعاً بنسبة (49 بالمئة) وبالأخص للدول المجاورة، كما سجل إنفاق السياح السعوديين المغادرين إلى الخارج ارتفاعاً بنسبة (32 بالمئة) مقارنة بالنصف الأول من العام 2022.

الجدير بالذكر أن متوسط الإنفاق لليلة انخفض من (559) ريالا سعوديا إلى (332) ريالا سعوديا للسياح السعوديين المغادرين خلال نفس الفترة.