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غولدمان ساكس: أثر محدود لأزمة البحر الأحمر على سوق الغاز

19
DECEMBER
2023
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توقع بنك "غولدمان ساكس"، الاثنين، أن يكون تأثير عرقلة المرور عبر قناة السويس محدودا على أسواق الغاز الطبيعي المسال، لأنه لن يقلل بشكل كبير من المعروض العالمي.
 
وأضاف البنك، "نشير إلى أنه لم يتم الإبلاغ على حد علمنا عن أي انقطاع في تدفق الغاز الطبيعي المسال المرتبط بقناة السويس في هذه المرحلة".
 
وأثرت الهجمات المتزايدة التي تشنها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر على التجارة البحرية، بعد أن قررت شركات شحن عالمية رائدة تغيير مسار شحناتها إلى رأس الرجاء الصالح، لتجنب المرور عبر قناة السويس التي تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر.
 
وكانت شركة "بريتش بتروليوم" النفطية، قد أعلنت أنها ستوقف جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر مؤقتا بعد الهجمات التي شنتها قوات جماعة الحوثي في اليمن.
 
وأضافت الشركة في بيان "سلامة وأمن موظفينا وأولئك الذين يعملون نيابة عنا تمثل أولوية لشركة بريتش بتروليوم.
 
من جهة أخرى، قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، وأن قناة السويس تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر.
 
وأضاف في بيان أن الهيئة تدرس مدى تأثير التوترات الجارية في البحر الأحمر على حركة الملاحة بالقناة في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
 
وأشار في هذا الصدد إلى تحول 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى الأحد، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة.
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