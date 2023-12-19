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ماسك يؤكد من إيطاليا عودة المعلنين إلى منصة "إكس"

19
DECEMBER
2023
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أكد الملياردير الأميركي إيلون ماسك خلال حضوره تجمعاً سياسياً لليمين المتطرف في روما، السبت، أنّ المعلنين عادوا إلى منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، معتبراً أنّ معدل المواليد المنخفض في إيطاليا يمثل عائقاً أمام استقطاب المستثمرين.
 
وكان الملياردير ضيف شرف في مهرجان أتريو السياسي الذي نظمه حزب "أخوة ايطاليا" اليميني المتطرف بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، لمناقشة مكافحة الهجرة غير الشرعية.
 
وردا على سؤال عن المعلنين الذين تركوا منصته خوفاً من تزايد المنشورات اليمينية المتطرفة وزيادة التضليل والمضايقات التي تحدث عنها مراقبون كثر منذ استحواذ الملياردير على المنصة في أكتوبر 2022، قال ماسك "أعتقد أنّ وضع اكس سيتحسّن، إذ بدأنا نشهد عودة المعلنين إليها".
 
وأضاف أنّ "المعلنين يشعرون بقلق مستمر في شأن شركاتهم... لكنني أعتقد أنها مشكلة قصيرة المدى"، معتبراً أن بعض مَن تركوا المنصة تأثروا بـ"فايروس ووك"، أي الجهود الناشطة لتعزيز موقع الأقليات والدفاع عنها.
 
وأبدى ماسك، في معرض حديثه عن هذا الموضوع، "تأييداً كبيراً للهجرة القانونية"، قائلاً إن على الدول الترحيب بأي شخص صادق ومستعد للعمل بجهد كبير. وأكد ضرورة "إنهاء الهجرة غير الشرعية".
 
 
إلى ذلك، رأى الملياردير أنّ الهجرة لا تحل مكان النمو السكاني، مشيراً إلى أنّ "الناس سيختفون" في حال لم يرتفع معدل المواليد.
 
ولفت ماسك إلى معدل الخصوبة المنخفض في إيطاليا، وهو موضوع يثير قلق حزب ميلوني، معتبرا أنّ هذا الانخفاض يمثل خطراً على الشركات الراغبة في الاستثمار.
 
ورداً على سؤال عما إذا كانت إيطاليا مكاناً جيداً للاستثمار، أجاب ماسك ايجابا، متداركاً "لكنني قلق من معدل المواليد المنخفض". وتابع متسائلاً "إذا أرادت إحدى الشركات الاستثمار في إيطاليا، فهل سيكون هناك عدد كاف من الأشخاص للعمل لديها؟".
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