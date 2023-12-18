صادرات الغاز الروسي إلى الصين تسجل مستويات قياسية يومية

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سجلت شحنات الغاز الروسي إلى الصين رقماً قياسياً يومياً جديداً، مما يؤكد أهمية السوق الصيني لدى روسي، بعد أن فقدت السوق الأوروبية تقريباً بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبحسب وكالة بلومبرغ، لم تكشف شركة "غازبروم" الروسية عن حجم الغاز المُصدّر إلى الصين، إلا أنها قالت في الأسبوع الماضي إنها تعمل على زيادة الإمدادات إلى الصين عبر خط أنابيب "طاقة سيبيريا".

وفي سبتمبر الماضي، أفادت تقديرات وزارة الطاقة الروسية بأن صادرات روسيا من الغاز إلى الصين ستبلغ 22 مليار متر مكعب خلال 2023، على أن ترتفع إلى 30 مليار متر مكعب في 2024.

أتاح بند مُلحق ضمن عقد لتوريد الغاز أبرمته مع شركة "سي إن بي سي" (CNPC) الصينية، للشركة الروسية المملوكة للدولة بزيادة التدفقات بدءاً من منتصف نوفمبر الماضي.

كذلك ناقش مسؤولون من الشركتين إمدادات الغاز المحتملة عبر خط أنابيب "طاقة سيبيريا 2" عبوراً بمنغوليا، وذلك خلال اجتماع عُقد في بكين يوم الخميس الماضي.

وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أنه يأمل في أن تتمكن غازبروم ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) قريبا من الاتفاق على شروط العقد لبيع الغاز عبر خط أنابيب باور أوف سيبيريا-2.

وتجري روسيا محادثات منذ سنوات حول بناء خط أنابيب باور أوف سيبيريا-2 الذي سينقل نحو 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من يامال في شمال روسيا إلى الصين عبر منغوليا.

وقال نوفاك "نتوقع أن تتوصل الشركة إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن".

وأوضح نوفاك أن غازبروم زودت الصين بحوالي 19 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط أنابيب قوة سيبيريا في 10 أشهر.