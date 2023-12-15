living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سهم فايزر يهوي بعد توقعات ضعيفة لمبيعات لقاحات كوفيد في 2024

15
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت شركة فايزر الأميركية لصناعة الأدوية، الأربعاء، عن توقعاتها للمبيعات في 2024، والتي جاءت أقل خمسة مليارات دولار تقريبا عن تقديرات وول ستريت، مما هوى بسهمها إلى أدنى مستوى له في عشر سنوات.
 
وتشير توقعات الشركة إلى بلوغ إيراداتها من لقاحات وأدوية فيروس كورونا ثمانية مليارات دولار في 2024 بعد أن بلغت ذروتها في 2022 عند 57 مليارا.
 
وتوقع محللون بلوغ مبيعات الشركة 13 مليار دولار العام المقبل، فيما خفضت الشركة توقعاتها لمبيعات العام الحالي إلى 12.5 مليار دولار.
 
وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لفايزر في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين: "نريد أن نكون محافظين. نريد أن نكون جديرين بالثقة حتى لا نخلق حالة من الضبابية مرة أخرى، وهو ما كان عليه الحال هذا العام للأسف".
 
كما تتوقع الشركة أن تتراوح الأرباح المعدلة لعام 2024 ما بين 2.05 و2.25 دولار للسهم بما يقل عن توقعات المحللين البالغة 3.16 دولار للسهم.
 
وتراجع سهم الشركة، الذي انخفض بالفعل بأكثر من 44 بالمئة حتى الآن هذا العام، 7.3 بالمئة اليوم، وكانت الشركة ستخسر أكثر من 14 مليار دولار من القيمة السوقية إذا استمرت الخسائر طوال اليوم.
 
وانخفض سهما موديرنا وبيونتك ، الشريك الألماني لفايزر في اللقاح، بنسبة خمسة بالمئة لكل منهما.
 
ووفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع فايزر أن تتراوح إيراداتها السنوية بين 58.5 و61.5 مليار دولار مقارنة بتقديرات المحللين التي بلغت 63.17 مليار دولار في المتوسط.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   