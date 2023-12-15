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رئيس الأرجنتين الجديد يعيّن حاخاما مغربي الأصل سفيرا لدى إسرائيل

15
DECEMBER
2023
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خافيير ميلي، رئيس الأرجنتين الجديد، عيّن أمس الأربعاء حاخاما لا يتمتع بأي خبرة دبلوماسية، هو المغربي الأصل Shimon Axel Wahnish الأربعيني العمر، سفيراً لدى إسرائيل بتل أبيب، في إشارة جديدة إلى ولعه بالديانة اليهودية وتأييده لإسرائيل التي وعد أثناء حملته الانتخابية بنقل سفارته فيها إلى إلقدس المحتلة.
 
وكان المنصب معلقا منذ أبريل العام الماضي، عندما أدين آخر من شغله بالفساد واستقال، بحسب ما طالعت "العربية.نت" بوسائل إعلام أرجنتينية عدة، ذكر بعضها أن السفير الجديد هو أيضا مدرّس للتوراة، وأن الخارجية الإسرائيلية لم تتبلغ بعد إخطارا رسميا بتعيينه لتتحقق مما إذا كان يحمل الجنسية الإسرائيلية "لأن عليه التخلي عنها إذا كان يحملها" ربما بحسب ما ينص قانون الجنسية الإسرائيلي.
 
 
الحاخام وانيش، الملم جدا بالعبرية، معروف في الجالية اليهودية المغربية في الأرجنتين كمسؤول عن تقرّب ميلي من الديانة اليهودية، إلى درجة أنه استخدم عددا من العبارات التوراتية في حملته الانتخابية، كما في مراسم أداء اليمين الدستورية الأسبوع الماضي، وسبق أن عبّر عن رغبته باعتناق اليهودية، لكنه امتنع، وقال: "حتى أتمكن من العمل يوم السبت وإدارة شؤون الأرجنتين" لكنه وعد بأن أول رحلة يقوم بها إلى الخارج ستكون إلى إسرائيل.
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