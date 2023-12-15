على خطى الفيدرالي.. بنوك مركزية خليجية تثبت معدلات الفائدة

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أعلن مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.4 بالمئة.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي عُقد الأربعاء.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي ويوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار الفائدة في سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

وفي الدوحة، أبقى بنك قطر المركزي أيضا معدلات الفائدة الحالية والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء وذلك بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لقطر.

وقال المركزي القطري على حسابه على منصة إكس إنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للمصرف كالتالي سعر فائدة الإيداع 5.75 بالمئة وسعر فائدة الإقراض 6.25 بالمئة سعر إعادة الشراء6 بالمئة.

وأكد المركزي القطري أنه سوف يستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي وسوف يقوم المصرف بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية.