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الأردن وأميركا يوقعان اتفاقية منحة بقيمة 845 مليون دولار

14
DECEMBER
2023
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وقعت الحكومة الأردنية مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اتفاقية منحة أميركية سنوية لدعم الموازنة بقيمة 845 مليون دولار.
 
وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن وزيرة التخطيط الأردنية زينة طوقان وقعت الاتفاقية نيابة عن بلادها فيما وقعتها نيابة عن الجانب الأميركي مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ليزلي ريد وذلك بحضور السفيرة الأميركية لدى الأردن يائيل لمبرت.
 
ونقلت الوكالة عن طوقان قولها في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية إن "هذه المنحة النقدية تأتي كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية السنوية للحكومة الأردنية ضمن مذكرة التفاهم الاستراتيجية مع الجانب الأميركي الموقعة في سبتمبر العام الماضي التي تغطي مدة سبع سنوات (2023-2029)".
 
وتوقعت أن تصل قيمة المساعدات الأميركية إلى حوالي 10 مليارات دولار، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تضمنت تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 200 مليون دولار من قبل الكونغرس الأميركي فوق مستوى معدلات الدعم السنوي الواردة في مذكرة التفاهم ضمن موازنة العام الحالي التي تم إقرارها في شهر يناير الماضي.
 
من جانبها، قالت لمبرت في تصريح مماثل إنه "وبفضل المساعدات المقدمة اليوم وعلى مدار عمر مذكرة التفاهم التي نعتزم من خلالها تقديم ما يزيد على مليار دولار من المساعدات كل عام لمدة سبع سنوات يمكن لشركائنا الأردنيين الاعتماد علينا لدعمهم ومساعدتهم في تحويل هذه الأهداف إلى حقيقة".
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