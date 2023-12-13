living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التضخم الشهري بأميركا يرتفع في نوفمبر على عكس المتوقع

13
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على غير المتوقع في نوفمبر كما زاد التضخم الأساسي، مما يقدم مزيدا من الأدلة على أنه من غير المرجح أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتخفيض أسعار الفائدة في أوائل العام المقبل.
 
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في أكتوبر. وفي فترة 12 شهرا حتى نوفمبر، ارتفع المؤشر 3.1 بالمئة انخفاضا من 3.2 بالمئة في أكتوبر.
 
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم بقاء المؤشر دون تغيير خلال نوفمبر وأن يرتفع 3.1 بالمئة على أساس سنوي.
 
وتباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين من ذروتها البالغة 9.1 بالمئة في يونيو 2022. ولا يزال التضخم أعلى من الهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الاتحادي عند اثنين بالمئة.
 
وجاء التقرير في أعقاب صدور بيانات يوم الجمعة أظهرت نموا في الوظائف في نوفمبر وانخفاضا في معدل البطالة إلى 3.7 بالمئة مقارنة مع أعلى مستوى في عامين تقريبا عند 3.9 بالمئة في أكتوبر.
 
ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الثلاثاء لحضور اجتماعات السياسة النقدية على مدى يومين.
 
ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير غدا الأربعاء، مع تأكيد خبراء الاقتصاد انتهاء حملة تشديد السياسة النقدية.
 
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة منذ مارس 2022.
 
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة في نوفمبر بعدما زاد 0.2 بالمئة في الشهر السابق.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   