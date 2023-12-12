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"أونكتاد": التجارة العالمية ستنكمش 5% في 2023

12
DECEMBER
2023
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توقعت هيئة تجارية تابعة للأمم المتحدة، الاثنين، انكماش حجم التجارة العالمية خمسة في المئة في 2023 عن العام الماضي مع توقعات متشائمة بشكل عام إزاء 2024.
 
وفي تحديث للتجارة العالمية، توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن تصل التجارة هذا العام لما يقرب من 30.7 تريليون دولار.
 
ووفقا للهيئة، من المتوقع أن تنكمش التجارة في السلع بنحو تريليوني دولار في عام 2023 أو بثمانية في المئة، إلا أن تجارة الخدمات ستزيد بنحو 500 مليار دولار أو سبعة بالمئة.
 
وأرجعت الانكماش في التجارة العالمية لأسباب من بينها ضعف أداء صادرات الدول النامية.
 
وقالت الأونكتاد "شهدت التجارة العالمية انخفاضا طوال عام 2023، متأثرة في المقام الأول بتراجع الطلب في الدول المتقدمة، وضعف الأداء في اقتصادات شرق آسيا، وهبوط أسعار السلع الأساسية".
 
وتابعت أن "هذه العوامل مجتمعة ساهمت في انكماش ملحوظ في تجارة السلع".
 
وقالت إن توقعات التجارة العالمية في 2024 لا تزال "غير مؤكدة لحد كبير ومتشائمة بشكل عام".
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