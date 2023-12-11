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أسهم اليابان تتعافى من أدنى مستوى في شهر مع تراجع الين

11
DECEMBER
2023
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تعافى المؤشر نيكي الياباني الاثنين، من أدنى مستوياته في شهر الذي سجله الأسبوع الماضي، وذلك بدعم من تراجع الين عن ذروة أربعة أشهر وارتفاع وول ستريت بفعل رهانات متزايدة على بلوغ الاقتصاد الأميركي بر الأمان.
 
وأنهى المؤشر نيكي تداولات اليوم مرتفعا 1.5 بالمئة عند 32791.80 نقطة بعد موجة صعود شهدت ارتفاع 196 سهما من إجمالي 225 على المؤشر مقابل تراجع 25 واستقرار أربعة.
 
كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.47 بالمئة.
 
جاءت مكاسب نيكي اليوم بعد أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف سبتمبر، وشمل هبوطا 3.4 بالمئة يومي الخميس والجمعة وسط ارتفاع الين. ويقلل ارتفاع الين من قيمة مبيعات المصدرين في الخارج.
 
وقال ماكي ساوادا الخبير الاستراتيجي لدى نومورا للأوراق المالية "الارتفاع واسع للغاية، (لكن) يمكننا أن نرى بوضوح أن جزءا كبيرا منه هو تعاف طبيعي بعد الانخفاضات الحادة التي شهدها الأسبوع الماضي... ربما يكون هذا هو العامل الأكبر".
 
وارتفعت الأسهم الأميركية، خاصة أسهم شركات التقنيات المتقدمة، يوم الجمعة بعد صدور بيانات وظائف شهرية قوية عززت التكهنات بأن الاقتصاد سينجو من الركود.
 
وكان سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق الداعم الأكبر للمؤشر نيكي بعدما صعد 76 نقطة بواقع 3.44 بالمئة.
 
وتراجع الين إلى 145.615 ين للدولار الاثنين مقابل 141.60 في أواخر الأسبوع الماضي.
 
وكانت أسهم الطاقة الأفضل أداء بعد صعود أسعار النفط الخام، وربج المؤشر الفرعي لأسهم هذا القطاع في بورصة طوكيو 3.22 بالمئة.
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