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مليار دولار انخفاضا في صافي احتياطي النقد الأجنبي التركي

8
DECEMBER
2023
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أظهرت بيانات، الخميس، أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي انخفض 1.03 مليار دولار إلى 34.78 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ مارس 2020 في الأسبوع السابق.
 
ومنذ أوائل يونيو، بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة، بدأت الاحتياطيات في التعافي بعد أن انخفضت حينها إلى قيمة سالبة قدرها 5.7 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ بدء نشر البيانات في عام 2002.
 
وبلغ سعر الصرف الذي استخدمته وكالة رويترز، الخميس، 28.8209 ليرة للدولار.
 
وفي أوائل شهر مارس من عام 2020، بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 37.11 مليار دولار.
 
وأظهرت حسابات خمسة مصرفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي قد ارتفعت إلى مستوى قياسي يتجاوز 140 مليار دولار الأسبوع الماضي كما توقع هؤلاء المصرفيون انخفاضا بقيمة مليار دولار في صافي احتياطيات النقد الأجنبي.
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