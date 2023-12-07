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ارتفاع الصادرات الصينية في نوفمبر للمرة الأولى منذ سبعة أشهر

7
DECEMBER
2023
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ارتفعت صادرات الصين في شهر نوفمبر الماضي، في أول زيادة منذ أبريل، بينما انخفضت الواردات، بحسب بيانات الهيئة العامة للجمارك الصينية، الصادرة الخميس.
 
وارتفعت الصادرات بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بالعام السابق إلى 291.9 مليار دولار، وهي إشارة على إمكانية ارتفاع الطلب بعد أشهر، لكن الواردات انخفضت بنسبة 0.6 بالمئة إلى 223.5 مليار دولار، بعد أن ارتفعت بنسبة 3 بالمئة في أكتوبر.
 
وتعاني الصين من تباطؤ التجارة الخارجية هذا العام وسط تباطؤ الطلب العالمي وتعثر التعافي رغم إلغاء البلاد ضوابطها الصارمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا أواخر العام الماضي.
 
وارتفع الفائض التجاري الصيني البالغ 68.4 مليار دولار بنسبة 21 بالمئة مقارنة بـ 56.5 مليار دولار في أكتوبر.
 
 
وكان الطلب على الصادرات الصينية ضعيفا منذ بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية في أوروبا و آسيا رفع أسعار الفائدة العام الماضي بهدف الحد من التضخم، الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود.
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