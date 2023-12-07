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دبي تطلق أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم

7
DECEMBER
2023
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أطلقت إمارة دبي، الأربعاء، أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية في العالم في دبي، بتكلفة تتجاوز 15 مليار درهم (4 مليارات دولار)، بحسب ما قاله الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس".
 
المشروع، الذي تم الكشف عنه بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28)، يمتد على مساحة 44 كيلومترا، ويضم أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم على ارتفاع 263 مترا، ويضم أيضا أكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم.
 
وذكر الشيخ محمد بن راشد، أن المشروع سيخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 1.6 مليون طن سنويا.
 
وتهدف دبي لأن تكون 100 بالمئة من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر نظيفة بحلول 2050، وكذلك الوصول إلى حياد كربوني كامل بحلول نفس العام.
 
وقال الشيخ محمد بن راشد: "نكرر رسالتنا بأننا جادون في الاستثمار في الطاقة النظيفة وجادون في مواجهة التغيرات المناخية وجادون في الحفاظ على البيئة من أجل الأجيال القادمة".
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