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4.7 مليار مسافر.. شركات الطيران تتوقع عدد ركاب قياسي في 2024

7
DECEMBER
2023
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تتوقع شركات الطيران أن تسجل رقما قياسيا في أعداد المسافرين يبلغ 4.7 مليارات مسافر في العام 2024، مع تجاوز القطاع لأزمة جائحة كوفيد-19، على ما قال اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) الأربعاء.
 
ورفع اتحاد النقل الجوي الدولي أيضًا توقعاته للأرباح، مرجحا أن تحقق شركات الطيران صافي أرباح بقيمة 23,3 مليار دولار في العام 2023، أي أكثر من ضعف توقعاته في يونيو البالغة 9.8 مليارات دولار.
 
وقالت اياتا في مراجعتها التقليدية لاتجاهات القطاع مع اقتراب العام من نهايته إن "من المتوقع أن يسافر حوالي 4.7 مليارات شخص في عام 2024، وهو رقم قياسي يتجاوز مستوى ما قبل الوباء البالغ 4.5 مليارات شخص المسجل في 2019".
 
وأشارت إلى بيانات المسح التي تظهر أن ما يقرب من نصف عادات السفر لدى الناس عادت إلى مستويات ما قبل الوباء.
 
 
وأفاد ثلثهم أنهم يسافرون أكثر، بينما قال 18 بالمئة فقط أنهم ما زالوا يسافرون أقل.
 
كذلك، رفعت اياتا توقعاتها لأرباح القطاع بشكل كبير.
 
وقالت "كان التحسن مدفوعا بالكامل بقطاع الركاب الذي شهد زيادة قدرها 96 مليار دولار في الإيرادات مقارنة بالتوقعات السابقة وصولا إلى 642 مليار دولار".
 
ومن المتوقع أن تصل إيرادات الشحن إلى 134.7 مليار دولار، أي بانخفاض عن 142.3 مليار دولار التي كانت متوقعة في يونيو.
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