living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السعودية.. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينخفض 4.4%

7
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك في ظل انخفاض الأنشطة النفطية بالمملكة.
 
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة قد انخفض بنسبة 4.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023.
 
وعلى أساس فصلي، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا انخفاضا بلغت نسبته 3.2 بالمئة، بحسب بيانات الهيئة.
 
وشهدت الأنشطة النفطية انخفاضا على أساس سنوي وربعي بنسبة 17 بالمئة و 8.5 بالمئة على التوالي.
 
وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا قدره 3.5 بالمئة على أساس سنوي، و0.4 بالمئة على أساس ربعي.
 
كما سجلت الأنشطة الحكومية نموا قدره 1.9 بالمئة على أساس سنوي، بينما انخفضت بنسبة 3.8 بالمئة على أساس ربعي.
 
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 997 مليار ريال (نحو 265.8 مليار دولار) في الربع الثالث من العام 2023، حيث حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 26.3 بالمئة، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 15.3 بالمئة.
 
وأوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن واردات المملكة قد حققت نموا في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 11.9 بالمئة على أساس سنوي، وبنسبة 1.7 بالمئة على أساس ربعي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   