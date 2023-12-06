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اقتصادية قناة السويس: استقطبنا استثمارات بـ 4.6 مليار دولار

6
DECEMBER
2023
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قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين في تصريحات خاصة لـ "سكاي نيوز عربية" إن الهيئة استقطبت استثمارات بنحو 4.6 مليار دولار، موضحا أن هناك حوافز جديدة من المنتظر الإعلان عنها.
 
وعلى هامش مؤتمر COP28 المنعقد في إكسبو دبي - الإمارات، قال جمال الدين، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحتوي على 6 موانئ بحرية وتطل على بحرين، وتحتوي على 4 مناطق صناعية على ضفاف قناة السويس، كما تعتبر منصة للتصدير للأسواق المجاورة.
 
"اقتصادية قناة السويس": نعمل بشكل جدي على خفض الانبعاثات
نعمل بشكل جدي على خفض الانبعاثات
 
وبالحديث عن خفض الانبعاثات، أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، أن الهيئة تعمل بشكل جدي على موضوع خفض الانبعاثات، مضيفا تم توقيع على 11 مذكرة اتفاق إطاري لتنفيذ مشاريع في المنطقة الاقتصادية.
 
 
كما شدد على أهمية "خفض الانبعاثات" على مستوى المحلي والعالمي، مشيرا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة سكاتك النرويجية ووزراة البترول المصرية والتي تستهدف استصدار رخصة ممارسة نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر في منطقة شرق بورسعيد، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار (يصل حجم الإنتاج إلى 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنويًّا بحلول عام ).
 
وقال إن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمكنت من أول تموين أخضر للسفن في أغسطس الماضي في ميناء شرق بورسعيد.
 
كما أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين أن الهيئة تعمل على 21 قطاعا في الصناعة والخدمات، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية تعكف على دراسة هذه القطاعات بشكل جيد من أجل جلب المزيد من الاستثمارات.
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