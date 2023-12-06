الذهب يعاود الصعود وسط ترقب لبيانات الوظائف الأميركية

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ارتفعت أسعار الذهب، في التعامللات المبكرة الأربعاء، مع تراجع الدولار وعززت بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع الرهانات على انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وقال مات سيمبسون كبير المحللين في سيتي إندكس "من المرجح أن تظل التقلبات في أسعار الذهب محدودة قبيل صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة يوم الجمعة".

وصعد المعدن الأصفر إلى مستوى قياسي بلغ 2135.40 دولار الاثنين الماضي، بفضل رهانات متزايدة على أن البنك المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة، قبل أن يهبط أكثر من 100 دولار في الجلسة ذاتها بفعل عدم اليقين بشأن توقيت تخفيف السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات الثلاثاء أن الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف في أكتوبر تشرين الأول، مما يشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف الطلب على العمالة.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة من العملات، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمس الثلاثاء، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر نوفمبر تشرين الثاني التي تصدر الجمعة والتي يمكن أن توفر المزيد من الدلائل حول توقعات أسعار الفائدة الأميركية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الأسبوع المقبل.

التغير في الأسعار

بحلول الساعة 0415 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2023.39 دولار للأونصة. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.2 بالمئة إلى 2041 دولارا.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 24.24 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 900.31 دولار. وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 940.14 دولار للأونصة، ويحوم بالقرب من أدنى مستوى منذ خمس سنوات.